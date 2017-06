Bourget : Boeing a reçu 571 commandes et engagements pour une valeur de 74,8 mds USD

Boeing a annoncé 571 commandes et engagements d'achats d'avions commerciaux au cours du salon aéronautique du Bourget, près de Paris, pour une valeur de 74,8 milliards de dollars. Airbus a annoncé de son côté avoir enregistré pendant le salon 326 commandes et engagements d'achats pour un montant au prix catalogue de 39,7 milliards de dollars. Le géant de Seattle a également engrangé pour 6 milliards de dollars de contrats de services. Il a aussi fait état de commandes ou protocoles pour 361 unités du 737 MAX 10, son moyen-courrier remotorisé, dont le lancement a été dévoilé lors du salon afin de concurrencer l'A321neo (remotorisé) d'Airbus. Avant de présenter son bilan commercial, Boeing a annoncé trois commandes supplémentaires de moyen-courriers 737 MAX, le concurrent de l'A320neo, portant le montant total du jour à un peu plus de 18 milliards de dollars. La plus importante, d'un montant de 14 milliards de dollars pour 126 appareils 737 MAX 8, a été passée par un client dont l'identité n'a pas été dévoilée. Elle s'accompagne d'options pour 50 appareils supplémentaires. Boeing a engrangé une autre commande, de quinze 737 MAX 10, la version allongée de son moyen-courrier dévoilée lors du salon, au profit de la société de location d'avions AerCap, basée aux Pays-Bas. Il s'agit d'une conversion de commande du best-seller de Boeing déjà en carnet de commandes. Au prix catalogue, la valeur du contrat est de 1,87 milliard de dollars L'avionneur de Seattle a annoncé cette semaine le lancement de cette version allongée de son moyen-courrier, le MAX 10, destinée à contrer l'âpre concurrence de l'A321neo d'Airbus. L'appareil a déjà reçu 240 commandes de la part de dix clients, des compagnies aériennes, mais aussi de nombreuses sociétés de location d'avion. La troisième est un protocole d'accord pour 20 737 MAX, sans préciser la version, au profit de la compagnie chinoise Rulli Airlines, pour un montant de 2,2 milliards de dollars.