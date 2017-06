Bourget 2017 : Airbus Helicopters lève le voile sur le Racer

Depuis l'an dernier, Airbus avait annoncé travailler sur les suites à donner au X3 sans pour autant dévoiler son projet. C'est désormais chose faite avec la présentation du Racer (Rapid and cost-effective rotorcraft), le 20 juin au salon du Bourget. L'appareil sera un démonstrateur technologique destiné à prouver la compatibilité entre le concept d'hélicoptère rapide et des coûts d'opérations raisonnables. Il est développé dans le cadre du programme de recherche européen Clean Sky 2.



Le Racer doit ainsi être 50 % plus rapide et, dans le même temps, afficher (...)