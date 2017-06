Airbus se projette dans le monde du digital

Et si on rêvait ? Des avions conçus deux fois plus vite, puis sortant de chaîne avec zéro-défaut. Pas un AOG (appareil cloué au sol pour une panne) pour les compagnies aériennes. Des systèmes permettant de prédire les avaries avant qu'elles ne se produisent. Une gestion de la supply chain si bien huilée que le taux de livraison à date atteint quasiment 100%. Voilà à quoi rêvait Marc Fontaine, directeur de la transformation digitale du groupe Airbus depuis un an, venu plancher le 9 juin dernier devant la presse. Quand on constate les retards de livraison de l'A350 parce que les sièges ne sont pas aux normes de qualité, ou ceux de l'A320neo parce que ses moteurs Pratt & Whitney souffrent de problèmes de développement, on se dit qu'il y a encore du chemin à parcourir pour transformer ce rêve en réalité. Transformer est sans doute le bon mot, car ce à quoi invite Marc Fontaine, « c'est une transformation générale, une révolution dans la façon de travailler ».



Au travers de ce vaste chantier, toutes les technologies sont actuellement explorées par le groupe : réalité virtuelle et augmentée, intelligence artificielle et machine learning, cobotique, internet des objets et naturellement, le traitement des données massives, ou big data. « Les données et la capacité à les analyser sont au centre de tout », ajoute Marc Fontaine. Airbus a toutefois déjà quelques réalisations concrètes à faire valoir. Par exemple, en fusionnant plusieurs sources de données, la vitesse d'assemblage de l'A350 a été augmentée d'un tiers. En mettant en place des plate formes communes pour les composants, le groupe a réussi à réduire de 55% les temps de cycle dans l'installation des sièges de l'A330. L'utilisation de lunettes connectées à la maquette numérique, qu'on trouve aussi bien chez Airbus Helicopters que Airbus Commercial Aircraft, permet de réduire les risques d'erreur d'installation des fixations ou de composants. De même, le groupe a créé des chambres d'immersion virtuelles pour entraîner les compagnons au montage « bon du premier coup ».



« Mais tout le monde est concerné dans la chaîne de fournisseurs, pas seulement les lignes d'assemblage finale », souligne Marc Fontaine. Le partage des données sera l'une des pierres angulaires de cette révolution. Aujourd'hui, sur un A320, seuls 400 paramètres sont disponibles pour la supply chain, soit moins de 2% des données. A court terme, les fournisseurs pourront disposer de 100% des données, soit 24,000 paramètres. « Toutes ces technologies vont nous rapprocher du client final : dans l'hélicoptère, il sera possible de proposer de nouveaux services type Uber », ajoute Marc Fontaine. Sans oublier la maintenance prédictive qui facilitera la vie des opérateurs et compagnies aériennes. Le groupe a d'ailleurs décidé de baptiser cela « 360° Aviation Data ». Tout un programme.