Bourget 2017 : Thales sur l'entraînement des futurs équipages de Caracal

Thales annonce avoir été sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir des équipements de formation et d'entraînement à destination de l'armée de l'air et de la garde nationale koweïtiennes. L'industriel français livrera ainsi son simulateur Reality H ainsi que deux postes d'entraîneur tactique. Selon Thales, la connexion entre les trois systèmes permettra un entraînement collectif des équipages. Le simulateur est notamment destiné à entraîner les personnels aux missions dans un environnement tactique, aux pannes et procédures d'urgences, mais aussi aux opérations de ravitaillement en vol.



Le contrat d'acquisition pour 30 H225M Caracal avait été signé le août 2016, pour un montant évalué à environ un miliard d'euros. Vingt-quatre hélicoptères équiperont les forces aériennes koweïtiennes, les six autres étant destinés à la garde nationale.