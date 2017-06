Bourget 2017 : Toutes les annonces de commandes d'avions commerciaux du salon

Retrouvez sur cette page toutes les annonces de contrats d'avions commerciaux de cette 52e édition du salon du Bourget. Cet article sera réactualisé en permanence.





AIRBUS



GECAS

(19 juin) Airbus a annoncé une nouvelle commande de GECAS pour une centaine d'A320neo. Le loueur américain devient le troisième plus gros client de la famille.





BOEING



BOC Aviation

(19 juin) Le loueur singapourien BOC Aviation, filiale de la Bank of China, signe un MoU pour 10 Boeing 737 MAX 10. Valeur du contrat estimée à 1,25 milliard de dollars au prix catalogue.



GECAS

(19 juin) GECAS s'est de son côté engagée sur 20 Boeing 737 MAX 10. L'avionneur précise que les appareils proviennent de la conversion d'une précédente commande de 737 MAX de la société de leasing américaine.



CDB Leasing

(19 juin) China Development Bank Leasing s'est engagée sur 52 Boeing 737 MAX, dont 42 MAX 8 et dix MAX 10 (dont six sont issus d'une conversion de MAX 8). La société de leasing a également commandé huit 787-9. La valeur des appareils est estimée à 7,4 milliards de dollars.



7 clients non encore dévoilés

(19 juin) Boeing annonce avoir 10 clients pour la nouvelle variante 737 MAX 10 lancée ce jour au Bourget. Le nombre d'appareils combinés est de 240 exemplaires. A suivre...