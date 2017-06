Clip Industrie, basée à Éguilles, près d'Aix-en-Provence, est spécialisée dans des solutions logicielles de type ERP (notamment Helios ERP) et GPAO pour l'industrie. Les logiciels de Clip Industrie sont particulièrement présents chez de nombreux sous-traitants aéronautiques (lire l'interview : Clip Industrie vient d'être racheté par le groupe Forterro. Il s'agit sa sixième acquisition en Europe de solutions ERP pour les PME et ETI industrielles.Clip Industrie, basée à Éguilles, près d'Aix-en-Provence, est spécialisée dans des solutions logicielles de type ERP (notamment Helios ERP) et GPAO pour l'industrie. Les logiciels de Clip Industrie sont particulièrement présents chez de nombreux sous-traitants aéronautiques (lire l'interview : Arnaud Martin, Président de Clip Industrie : « Nous comprenons et parlons aéronautique »).



Arnaud Martin, Président de Clip industrie, et Eric de Garam, Directeur général, continueront à diriger Clip.