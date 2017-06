Bombardier a conclu un nouveau contrat avec un client non identifié sur le programme Q400. La compagnie s'est engagée à acquérir cinq biturbopropulseurs, d'une valeur de 162 millions de dollars.



L'avionneur canadien rappelle que le Q400 a été acquis par plus de 60 sociétés dans près de 40 pays. La flotte mondiale a cumulé 6,9 millions heures de vol et a transporté plus de 429 millions de passagers.