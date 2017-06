Eric Trappier devient président du GIFAS

Le Conseil d'administration du GIFAS s'est réuni le 8 juin et a décidé de nommer Eric Trappier président du GIFAS. Il succède à Marwan Lahoud, qui occupait cette fonction depuis 2013. A cette occasion le GIFAS a salué l'action de Marwan Lahoud qui a contribué à augmenter la notoriété du groupement et à diffuser l'image d'une filière solide.



Eric Trappier, PDG de Dassault, occupait précédemment le poste de premier vice-président du GIFAS. Il sera remplacé par Fabrice Brégier, directeur général délégué d'Airbus et président d'Airbus Commercial Aircraft.



« C'est une grande fierté de représenter la filière aéronautique et spatiale française. Avec ses 187 000 salariés, ses maîtres d'oeuvre, ses grands équipementiers et son tissu dynamique de PME, elle est forte de savoir-faire et de compétences technologiques qui la placent au premier rang mondial à côté des Etats-Unis. Notre filière industrielle contribue à l'équipement des armées avec un très large spectre de matériels et elle est aussi un des tout premiers contributeurs à notre balance commerciale tant dans le civil qu'à travers les exportations militaires. Par l'innovation, elle relève les défis environnementaux et s'adapte à une concurrence croissante dans un contexte économique et géopolitique complexe. Le Salon du Bourget 2017 sera l'occasion de présenter ces enjeux au nouveau Président de la République et à son gouvernement », a commenté Eric Trappier lors de sa prise de fonction.