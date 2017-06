Air Berlin ouverte à un rapprochement avec Lufthansa

Le patron de la compagnie aérienne allemande Air Berlin, acculée par des difficultés de longue date et des retards de vols à répétition, s'est dit ouvert à un rapprochement avec le géant allemand de l'aérien Lufthansa. "Nous devons trouver un partenaire en 2017 et Lufthansa est l'un des quelques (partenaires) possibles", a déclaré Thomas Winkelmann dans un entretien accordé au Zeit à paraître jeudi. "J'examine tout ce qui fait sens pour Air Berlin et qui sécurise les emplois à long terme", a ajouté le dirigeant. M. Winkelmann, ancien patron de Germanwings, propriété du groupe Lufthansa, a également rejeté en bloc l'accusation selon laquelle il ferait tout pour mettre à terre la compagnie berlinoise afin que celle-ci passe à moindre coût dans le giron de son ancien employeur. Lors de la présentation de son bilan financier pour 2016, exercice qui s'est soldé par une nouvelle perte nette historique de 782 millions d'euros, Air Berlin avait déjà indiqué chercher de nouveaux partenariats, alors que le secteur aérien est en pleine refonte. Depuis 2008, Air Berlin n'est sorti du rouge qu'une seule fois. L'entreprise doit sa survie à l'argent frais régulièrement injecté par la compagnie du Golfe Etihad, son principal actionnaire. Selon la presse allemande, Etihad pourrait se lasser d'avoir à éponger ses dettes et céder ses parts à Lufthansa, des informations que les deux groupes n'ont jamais confirmées. L'an dernier, Air Berlin a entamé une profonde restructuration qui l'a conduite à réduire sa flotte de près de moitié, à 75 appareils, et à diviser par trois son réseau de lignes aériennes. La société a notamment isolé son activité touristique à destination des stations balnéaires afin de se recentrer sur le haut de gamme et le long-courrier, et a loué 38 avions (avec équipages) à Lufthansa, tout en annonçant la suppression de 1.200 postes, un septième de ses effectifs. Dans l'interview au Zeit, Thomas Winkelmann présente par ailleurs ses excuses aux clients de la compagnie pour la série de lourds retards des derniers mois et qui font régulièrement les gros titres dans la presse allemande, qui parle de "chaos". Air Berlin est en effet confrontée depuis mars à des annulations et retards de vols, attribués à des problèmes rencontrés par Aeroground, un nouveau sous-traitant chargé de gérer les bagages. Lundi dernier, jour férié pour la Pentecôte, Air Berlin a encore dû supprimer sept vols, selon l'agence DPA.