Bourget 2017 : Le plus grand salon aéronautique et spatial mondial ouvre ses portes le 19 juin

Le salon du Bourget, le plus grand salon aéronautique et spatial mondial, ouvre ses portes dans moins de quinze jours. Comme l'a d'ailleurs rappelé Émeric d'Arcimoles, PDG du SIAE et Commissaire Général du salon à l'occasion d'une conférence de presse ce matin, cette 52ème édition a déjà rencontré un succès « exceptionnel », l'événement affichant complet huit mois avant son ouverture.



Les derniers chiffres diffusés par les organisateurs sont d'ailleurs bien là pour nous le rappeler : près de 2400 exposants, dont la moitié venant de l'étranger, 140 aéronefs (hors drones), 27 pavillons nationaux, 330 chalets et au moins 150 000 visiteurs professionnels attendus. À titre de comparaison, c'est tout simplement 58% d'exposants en plus, et le double des visiteurs professionnels, que ceux présents lors du dernier salon de Farnborough, le grand salon londonien et numéro deux du secteur.



Car le salon du Bourget est tout d'abord le plus important salon destiné aux professionnels, même si 200 000 visiteurs grand public sont aussi attendus durant les trois dernières journées, propageant cette passion pour l'aéronautique qui nous anime tous, sous réserve de conditions météorologiques favorables.



Le salon du Bourget 2017 sera aussi marqué par des grandes tendances qui deviennent incontournables chez de nombreux exposants ; la transformation numérique de l'ensemble de l'industrie d'une part, du grand donneur d'ordres jusqu'à la société spécialisée dans des outillages de maintenance, de la conception jusqu'à la l'intégralité du cycle de vie du produit. La digitalisation et l'utilisation des données seront ainsi omniprésentes dans les discussions, accompagnées par les nouveaux impératifs de connectivité qui dépassent très largement la problématique de communication des passagers pour le transport aérien.



Cette édition du salon du Bourget sera par ailleurs particulièrement orientée vers la formation, un sujet devenu incontournable au niveau mondial ces dernières années, tant les enjeux sont primordiaux pour pérenniser la filière. Le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) proposera ainsi pour la troisième fois son « Avion des Métiers », permettant de faire découvrir les métiers et les formations d'un secteur en très bonne santé et qui ne cesse de recruter pour répondre à une demande qui n'a jamais été aussi importante.



Enfin, le prochain « Bourget » sera aussi placé sous le signe de l'innovation, le hall « Concorde » accueillant pour la première fois le « Paris Air Lab », la réunion d'une centaine de startups qui, aux côtés de grands acteurs aéronautiques, partageront leurs idées et leurs projets. Rendez-vous le 19 juin !