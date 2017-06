Hexcel va acquérir Structil

Hexcel Corporation annonce être entré en négociation exclusive en vue d'acquérir l'intégralité des actions de Structil, société française spécialisée dans la production de matériaux composites hautes performances pour les marchés de l'aéronautique, de la défense et de l'industrie.



Structil est aujourd'hui détenue par Safran Ceramics, filiale à 100% du groupe Safran, et par Mitsubishi Chemical Corporation (anciennement Mitsubishi Rayon Corporation). Structil emploie près de 70 personnes sur son site de Vert-le-Petit (Essone).



Le rachat devrait être finalisé en 2017, sous réserve des approbations des représentants du personnel et des autorités françaises.