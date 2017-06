LEVEL, la low-cost long-courrier d'IAG, décolle

LEVEL est désormais une réalité. La filiale low-cost long-courrier du groupe IAG a inauguré ses opérations le 1er juin avec son premier vol commercial entre sa base de Barcelone et Los Angeles. La liaison sera désormais réalisée deux fois par semaine et Buenos Aires, Punta Cana et San Francisco (Oakland) sont appelés à rejoindre le programme de vols dans les prochains jours.



LEVEL opèrera cet été avec deux A330-200 de 314 places (en configuration biclasse). Mais elle est appelée à se développer, comme l'a rappelé Willie Walsh, le PDG du groupe IAG : « en 2018, LEVEL bénéficiera d'une flotte de 5 avions long-courrier, et nous pensons également étendre nos opérations vers d'autres aéroports européens ». Paris et Rome seraient envisagés.



Bien que dotée d'une flotte réduite, LEVEL a un atout de taille pour son activité : elle peut s'appuyer sur le réseau de Vueling pour nourrir ses vols, à travers leur base commune de Barcelone. Son démarrage est bon : « les ventes de billets LEVEL sont bien au-delà de nos attentes, et ce sur tous les marchés », souligne Willie Walsh.



LEVEL opère actuellement sous le certificat d'Iberia et avec les équipages de la compagnie porte-drapeau espagnole. Mais elle envisage de détenir à terme son propre AOC.