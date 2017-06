Figeac Aéro publie en chiffre d'affaires annuel en progression de 29%

Figeac Aéro a publié son chiffre d'affaires le 31 mai pour l'année 2016-2017. Malgré des baisses de cadences sur les programmes A380 et de jets d'affaires et une progression moins importante que prévu de celles des nouveaux programmes, l'équipementier est parvenu à améliorer son chiffre d'affaires de 29% à 325,3 millions d'euros.



L'activité est particulièrement montée en puissance au second semestre et a été tirée par la division Aérostructures et le montage sur site.



Fort de ces résultats, Figeac Aéro confirme son objectif de progression de l'EBITDA de plus de 23% cette année et celui d'un chiffre d'affaires dépassant 650 millions d'euros en 2020.