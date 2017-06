Mitsubishi Aircraft s'adosse à Latécoère pour résoudre les problèmes de câblage du MRJ

Mitsubishi Aircraft a annoncé le 1er juin qu'il avait décidé de s'appuyer sur Latécoère pour retravailler le système de câblage du MRJ. L'avionneur doit en effet déplacer certains éléments du compartiment avionique et dévier les harnais électriques associés, des travaux qui l'ont mené au début de l'année à repousser de deux ans l'entrée en service du premier appareil à mi-2020.



Mitsubishi Aircraft avait déjà indiqué qu'il avait fait appel à des experts étrangers pour accélérer le développement du MRJ. Parmi eux se trouvent donc les équipes de Latécoère Interconnection Systems (LATelec), qui travailleront sur le système d'interconnexion (EWIS - Electrical Wiring Interconnect System). « Ce partenariat est un immense pas en avant dans la résolution des défis liés à la re-conception des câblages », commente l'avionneur.



Les équipes de Latécoère ont déjà commencé leur mission à Nagoya et le déploiement des outils et technologies avancées nécessaires aux travaux sur l'EWIS a débuté sur les sites de Mitsubishi Aircraft.