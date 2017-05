Stelia achève et livre la pointe avant équipée du Beluga XL à Airbus

Le Beluga XL va bientôt avoir son nez. Stelia Aerospace a en effet annoncé le 30 mai qu'il avait livré la pointe avant équipée de l'ensemble de ses systèmes du premier Beluga XL. L'équipementier a produit l'ensemble sur son site de Méaulte et celui-ci a été acheminé à Toulouse par le Beluga ST. Il précise également que la pointe avant du Beluga XL mesure 12 m de long, 6 m de large, 4 m de haut et qu'elle pèse 8,2 tonnes. Par ailleurs, les systèmes représentent 1 200 m de harnais électriques et 400 m de tuyaux métalliques et composites.



La conception de la pointe avant a été faite en collaboration avec Airbus par les ingénieurs de Stelia du bureau d'études de Toulouse. Le site de Saint-Nazaire a pris en charge la réalisation des tuyauteries, l'étirage et le formage des panneaux et la réalisation de pièces mécaniques complexes. Le site de Tunis a également fait sa part en produisant de plusieurs pièces métalliques. Le site de Méaulte a quant à lui assuré l'assemblage et l'équipement de la section.



« Nous sommes fiers de cette livraison, dans les délais, de la première pointe avant du futur BelugaXL. Les équipes de STELIA Aerospace ont travaillé dur pendant 30 mois afin de livrer, à la date exacte demandée, cette section emblématique, aux dimensions hors-normes et d'une conception à la pointe de l'innovation. Cette livraison d'une pointe avant entièrement équipée, « Plug-and-Fly » est de plus une grande première pour le site de Méaulte », a résumé Cédric Gautier, le président de STELIA Aerospace.



Stelia Aerospace a également été chois par Airbus pour un autre élément-clé du Beluga XL : l'ensemble section de fuselage supérieur / porte-cargo. Produit sur le site de Rochefort, il devrait être livré cet été.



L'assemblage final du Beluga XL a débuté en décembre 2016 et l'intégration de la cellule (basée sur l'A330-200F et renforcée) a été lancée en janvier, en attendant l'arrivée des premières sections larges fin avril. L'intégration du premier Beluga devrait durer jusqu'à la fin de l'année pour un premier vol prévu mi-2018.