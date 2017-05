Safran révise son offre sur Zodiac Aerospace mais confirme son intérêt

Didier Domange l'avait annoncé il y a tout juste un mois : « le deal avec Safran est bien vivant et nous continuons à dialoguer ». Les dires du président du Conseil de Surveillance de Zodiac Aerospace sont désormais avérés : Safran et Zodiac Aerospace ont confirmé « la forte logique stratégique et le potentiel de création de valeur de l'opération » le 24 mai. En revanche, les termes présentés en janvier ont été rendus caducs par des performances moins bonnes que prévu chez Zodiac Aerospace ces derniers mois et ont été révisés.



Le prix a ainsi été revu à la baisse de 15%. Alors que Safran valorisait initialement les actions de Zodiac à 29,47 euros, le montant est désormais fixé à 25 euros. Par ailleurs, le schéma est différent et une offre mixte est proposée, en cash et en titres. La nouvelle proposition a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'Administration de Safran et le Conseil de Surveillance de Zodiac.



Zodiac Aerospace avait émis un nouvel avertissement sur résultats le 14 mars, qui avait amené Safran à réviser sa position sur l'accord du 19 janvier. Toutefois, le rapprochement n'a pas été mis en danger, même si les discussions ont été momentanément suspendues après cette annonce.



Safran rappelle que son OPA sur Zodiac a une forte logique industrielle dans le cadre du recentrage de ses activités sur le secteur aéronautique (avec la récente cession de Morpho) et lui permettra de développer son portefeuille de produits, réduisant son exposition aux cadences de production des avionneurs et renforçant sa position en zone dollar. Il s'attend également à 200 millions d'euros de synergies.