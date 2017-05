EBACE 2017 : Gulfstream présente son G500 à l'Europe

25 heures de moins que Lindbergh », a plaisanté Scott Neal, SVP Ventes monde de Gulfstream.



Le jet d'affaires a fait son effet sur le vieux continent. « L'accueil que nous avons reçu à Paris était incroyable. [...] Je pense que le G500 et le G600 attirent de plus en plus l'attention sur le marché européen », a-t-il poursuivi.





« La flexibilité est standard »



La raison est peut-être la « culture du oui » de Gulfstream, explique Tray Crow, son responsable Interior Design. Si un client veut un aménagement spécifique, tout est fait par les ingénieurs de l'avionneur et les conseillers pour trouver la meilleure solution. Parce qu'après tout « un jet d'affaires est très personnel donc très personnalisé », reconnaît-il. Par conséquent, « la flexibilité est standard chez Gulfstream et elle est immense dès le tout début de la conception de la cabine », qu'il s'agisse des revêtements de meubles et de sol, de l'équipement de la cuisine ou de la disposition des différentes zones de vie.



Ainsi, le G500 peut en abriter trois et elles peuvent être aménagées selon le bon vouloir du client. Neuf configurations standard sont disponibles pour chacune, par exemple une crédence avec écran face à une table de conférence avec quatre fauteuils, la table de conférence de quatre places et deux fauteuils en face à face, deux fauteuils en face à face et un divan... Chaque zone pouvant être disposée dans n'importe quel ordre dans la cabine. Des cabinets de toilette peuvent être installés à l'avant et à l'arrière, la cuisine au choix à l'entrée ou à l'arrière...











Concernant les couleurs adoptées pour la cabine de l'avion de test, elles ont beaucoup évolué depuis le lancement du programme en 2014. A l'époque, Gulfstream avait présenté une cabine très blanche, épurée, avec des touches de noir. Mais ses clients l'ont incité à retravailler l'ambiance en adoptant des couleurs plus sombres et plus chaudes, dans les tons beige et marron, pour lui donner plus d'élégance, de chaleur et de dynamisme. Gulfstream est en effet très à l'écoute de ses clients et intègre leur retour dans ses produits, qui sont ainsi en évolution constante. « Ainsi, nous nous assurons de faire évoluer la cabine », explique Tray Crow. L'avionneur de Savannah a pour cela créé une équipe de conseillers clientèle de 95 personnes qui permet de partager ces retours d'expérience. Une équipe plus restreinte de 35 personnes, en collaboration avec les meilleurs clients, est également impliquée dans le développement des futurs produits.



Le G500 présenté à EBACE est l'un des appareils de test, ainsi l'avionneur a pu tester le comportement de la cabine et du poste de pilotage en conditions réelles et voir si des ajustements étaient encore nécessaires. Le programme doit être certifié d'ici la fin de l'année avec une capacité de dix-neuf passagers. L'entrée en service du premier appareil est également prévue pour 2017.









