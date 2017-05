EBACE 2017: Le Vision Jet de Cirrus peut voler en Europe

C'est sans aucun doute le plus petit de tous les jets d'affaires présentés sur le statique du salon EBACE, la grande convention de l'aviation d'affaires européenne qui se tient actuellement à Genève.



Le Vision Jet SF50 de Cirrus Aircraft vient logiquement de décrocher sa certification EASA, six après celle obtenue aux États unis en Part 23. La filiale de l'industriel China Aviation Industry General Aircraft (CAIGA) vient par ailleurs aussi de livrer son premier exemplaire en Europe, l'un des sept attendu sur le vieux continent cette année. Près de 15% de ses clients sont basés en Europe.



Le Vision Jet SF50 de Cirrus est motorisé par un unique FJ33-5A de Williams International. L'appareil peut accueillir quatre passagers (en plus du pilote) pour un rayon d'action maximum de 1200 nautiques (2200 km). Sa suite avionique se base sur la suite G3000 de Garmin, mais a été spécialement modifiée.



Le Vision Jet a enregistré des commandes pour près de 600 exemplaires destinés à des clients basés en Amérique du Nord et en Europe. Le jet de poche est commercialisé sous la barre des 2 millions de dollars.