EBACE 2017 : Michael Amalfitano, le nouveau PDG d'Embraer Executive Jets mise sur la création de valeur

Le Journal de l'Aviation a rencontré Michael Amalfitano, le nouveau Président et CEO d'Embraer Executive Jets à l'occasion d'une visite des installations de l'avionneur à Melbourne (Floride), quelques semaines avant l'ouverture du salon EBACE de Genève. Michael Amalfitano a notamment exposé la stratégie qu'il compte mettre en place pour la branche dédiée aux avions d'affaires du constructeur brésilien, misant largement sur l'aspect d' « ajout de valeur ».



« Pourquoi nos clients choisissent-ils nos avions, pourquoi sont-ils fidèles ?, voilà les questions importantes que nous devons nous poser », annonce-t-il. Selon une enquête de l'avionneur, 48% des participants déclarent que la valeur des avions d'affaires Embraer est très largement supérieure aux autres en termes de montant investi. « Nous sommes aussi reconnus numéro un au niveau de la satisfaction client pour le support de nos produits par différentes enquêtes, voilà par exemple comment Embraer apporte de la valeur au marché », a-t-il expliqué.



Michael Amalfitano rappelle d'ailleurs qu'avant son arrivée à la tête de la branche avions d'affaires d'Embraer le 1er mars, il avait précédemment oeuvré plus de 35 ans dans le monde du financement d'avions d'affaires, notamment chez Fleet Capital et chez Bank of America Leasing. « J'ai notamment participé aux solutions financières pour les premiers Legacy 600, le dérivé de l'ERJ 135, au début des années 2000. C'est à partir de cette époque que j'ai vraiment pu observer la montée en puissance d'Embraer sur le segment de l'aviation d'affaires », se rappelle-t-il.



« 17 ans plus tard, nous avons réellement une empreinte mondiale, avec nos lignes d'assemblage de São José dos Campos et de Melbourne, notre société de fabrication de sièges EAST, notre site d'Evora au Portugal où nous produisons nos ailes et nos empennages, notre réseau de soutien..., nous sommes vraiment fiers de ce succès. »



Il rappelle aussi qu'Embraer Executive Jets a désormais livré plus de 1 100 avions et décroché pas moins de six nouvelles certifications en seulement huit ans. « Nous avons la gamme la plus étendue du marché et chacun de ces appareils apporte de la valeur », annonce-t-il. Il cite par exemple le Phenom 100, un avion venu créer un nouveau segment de marché et attirant des clients qui jusqu'ici utilisaient des d'avions turbopropulsés. « Il est même utilisé pour la formation des pilotes aujourd'hui, comme chez Emirates ou à la Royal Air Force ». Il cite aussi le Phenom 300, « le best-seller des jets d'affaires depuis quatre années consécutives et l'avion qui se vend le mieux de toute l'histoire de NetJets en fractionnel ». Même son de cloche pour les nouveaux Legacy 450 et 500. « On parle beaucoup du Fly-by-wire de ces appareils mais le plus important c'est de loin sa fantastique cabine », lance-t-il. Michael Amalfitano explique aussi comment l'arrivée des Embraer au sein de la flotte de MGM Resorts International a permis à l'opérateur américain d'engranger des millions de dollars en optimisant ses opérations.



« Pour faire grossir notre société, la rendre plus rentable, nous devons délivrer de la valeur. C'est ce que nous faisons, du Phenom au Lineage ». « Tout le monde parle de quantité d'avions vendus, de prix, des difficultés à décrocher un nouveau contrat, mais personne ne parle vraiment de valeur, de création de valeur », poursuit le nouveau PDG d'Embraer Executive Jets. Il base d'ailleurs cette stratégie sur trois piliers : la satisfaction des salariés, qui induit celle des clients et celle des investisseurs et actionnaires. « On ne peut réussir sans cette approche holistique ». « C'est vraiment mon approche », a-t-il conclu.