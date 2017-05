EBACE 2017 : Sparfell & Partners va transformer quatre A380 en configuration VIP gouvernementale

Sparfell & Partners a annoncé avoir remporté un contrat pour vendre les quatre premiers A380 qui entreront en service en configuration VIP. Ces appareils sont destinés à une utilisation gouvernementale.



La société suisse n'a pas donné plus de précision quant à l'origine et à la destination des appareils mais son annonce est intervenue juste avant l'officialisation par Singapore Airlines du retrait de quatre de ses premiers A380 du service (par le non renouvellement de ses contrats de leasing) avant le 31 mars 2018.



Le revendeur a indiqué qu'il travaillerait sur la reconfiguration avec la société londonienne Winch Design et qu'une maquette d'un A380 gouvernemental serait présenté au salon EBACE de Genève.