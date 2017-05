Fly Your Ideas 2017 : et les gagnants sont...

Fly Your Ideas » est de ceux-là, et l'édition 2017 a largement tenu ses promesses.



Le Concours



5499 étudiants inscrits, composant 356 équipes provenant de 89 pays : le concours est sans pareil.



Fly Your Ideas est un véritable challenge lancé par Airbus aux jeunes du monde entier. Le concept ? Faire réfléchir des équipes d'étudiants à des solutions innovantes au service de l'industrie. En partenariat avec l'UNESCO, il permet aux gagnants de remporter 30 000 euros et de bénéficier d'un soutien pour la réalisation de leur projet, en fonction de son stade de maturité.



Après une présélection de 50 idées, ce sont finalement cinq équipes qui ont été nommées finalistes puis conviées à Toulouse. Pendant une semaine, ces dernières ont eu accès au Protospace, un environnement dédié aux espaces de conception et aux laboratoires de prototypage. « Mettre ses mains dans le cambouis est un nouvel aspect de leur travail », précise Gregor Dirks, innovateur d'entreprise au sein d'Airbus. La nouveauté de cette édition consistait en effet à créer un prototype du concept imaginé par les étudiants. « C'est une opportunité de pouvoir donner une version concrète de leur projet. Certains d'entre eux en faisaient déjà les autres années et l'impact était notable. Pour cette édition, nous avons mis chaque équipe sur un pied d'égalité en leur imposant de prototyper leur idée. Cela permet aussi aux étudiants d'aller plus loin dans leur réflexion », souligne Charles Champion, Responsable ingénierie de la division avions commerciaux d'Airbus et membre du jury.



Au-delà du prototype, une autre étape-clé du concours était assurément la présentation orale des idées face au jury et à une assemblée composée d'employés d'Airbus et de journalistes. Leur humour, leur assurance et leur maîtrise de l'exercice ont agréablement surpris l'auditoire : savoir vendre son idée est une étape essentielle.



Les équipes finalistes et leurs idées



Nous avons pu suivre pendant deux jours les équipes, plus motivées que jamais. A la question « êtes-vous stressés ?», tous ont répondu avec un sourire qu'ils avaient hâte, surtout. « Nous avons déjà gagné », ont-ils précisé à l'unanimité. « Nous sommes extrêmement chanceux d'être ici ».

Agés d'une vingtaine d'années, les participants ont proposé des idées plus novatrices les unes que les autres.



La Team « PassEx », de l'IAE de Toulouse, proposait une application appelée « Compact Luggage Strategy » qui permet de traiter les problèmes actuels de stockage dans les coffres à bagages en répartissant les passagers dans l'avion en fonction de la taille de leurs bagages.

La Team Skyvision, de l'Université de Surrey au Royaume-Uni a créé un concept alternatif à l'imagerie satellitaire en insérant un « Airborne Earth Observation » dans le ventre des avions commerciaux, les transformant ainsi en dispositif d'observation de la Terre.



La Team Nevada, composée par des étudiants de l'Université Obafemi Awolowo au Nigeria, a présenté un système de roulage d'aéroport qui utilise des capteurs et des algorithmes pour assurer un contrôle du trafic au sol automatisé, à la fois depuis la tour et depuis l'avion, en vue d'améliorer sensiblement le trafic des avions dans les aéroports et de réduire les émissions en conséquence.



Les gagnants de l'Edition 2017



La Team DAELead de l'Université de Hong-Kong a imaginé un compartiment de stockage privé sous les pieds des passagers en utilisant l'espace situé entre le plancher cabine et le plafond de la soute. Grande gagnante de l'édition 2017, l'équipe a vu son projet récompensé par 30 000 euros et le titre de meilleure innovation 2017.





© Marie Christophe / Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

La Team Aquarius de l'Institut de Technologie de Melbourne a, quant à elle, travaillé sur un projet en lien avec leur contexte géographique. Très sensibilisés aux feux de forêts, les étudiants ont défendu avec passion leur solution de lutte contre les incendies en intégrant des systèmes modulaires utilisant des conteneurs ignifugés pressurisés, fixés à des palettes de chargement rapide, pour un réseau d'Airbus A400M. L'objectif étant de créer un système de plate-formes aériennes de lutte contre l'incendie pouvant être utilisées pour l'extinction rapide des feux de forêts. L'équipe remporte le second prix ainsi que la somme de 15 000 euros.



Innover, risquer, réussir



Bienveillance et exigence ont semblé être les maîtres mots de cette compétition. « La démarche en elle-même est aussi importante que l'idée », précise Charles Champion. Cette expérience restera sans doute gravée dans la mémoire de ces jeunes, comme la première occasion de collaborer avec une grande entreprise et de concrétiser leur inventivité. Oser, essayer, faire, recommencer, tels sont les défis qui attendent les ingénieurs de demain. Gregor Dirks souligne que « l'innovation n'est rien sans sa part de risque ». Ajoutons à cela la phrase de Kennedy : « seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement, réussiront brillamment ». Souhaitons-leur donc à tous, de réussir.

Pouvoir étudier est une véritable chance et les souvenirs de cette période sont souvent légion. Il est cependant des événements qui marquent plus que d'autres et qui nous donneraient volontiers envie de nous replonger dans nos livres, nos calculs, nos nuits blanches. Le concours international «» est de ceux-là, et l'édition 2017 a largement tenu ses promesses.5499 étudiants inscrits, composant 356 équipes provenant de 89 pays : le concours est sans pareil.Fly Your Ideas est un véritable challenge lancé par Airbus aux jeunes du monde entier. Le concept ? Faire réfléchir des équipes d'étudiants à des solutions innovantes au service de l'industrie. En partenariat avec l'UNESCO, il permet aux gagnants de remporter 30 000 euros et de bénéficier d'un soutien pour la réalisation de leur projet, en fonction de son stade de maturité.Après une présélection de 50 idées, ce sont finalement cinq équipes qui ont été nommées finalistes puis conviées à Toulouse. Pendant une semaine, ces dernières ont eu accès au Protospace, un environnement dédié aux espaces de conception et aux laboratoires de prototypage. «», précise Gregor Dirks, innovateur d'entreprise au sein d'Airbus. La nouveauté de cette édition consistait en effet à créer un prototype du concept imaginé par les étudiants. «», souligne Charles Champion, Responsable ingénierie de la division avions commerciaux d'Airbus et membre du jury.Au-delà du prototype, une autre étape-clé du concours était assurément la présentation orale des idées face au jury et à une assemblée composée d'employés d'Airbus et de journalistes. Leur humour, leur assurance et leur maîtrise de l'exercice ont agréablement surpris l'auditoire : savoir vendre son idée est une étape essentielle.Nous avons pu suivre pendant deux jours les équipes, plus motivées que jamais. A la question «», tous ont répondu avec un sourire qu'ils avaient hâte, surtout. «», ont-ils précisé à l'unanimité. «».Agés d'une vingtaine d'années, les participants ont proposé des idées plus novatrices les unes que les autres.La Team «», de l'IAE de Toulouse, proposait une application appelée «» qui permet de traiter les problèmes actuels de stockage dans les coffres à bagages en répartissant les passagers dans l'avion en fonction de la taille de leurs bagages.La Team Skyvision, de l'Université de Surrey au Royaume-Uni a créé un concept alternatif à l'imagerie satellitaire en insérant un «» dans le ventre des avions commerciaux, les transformant ainsi en dispositif d'observation de la Terre.La Team Nevada, composée par des étudiants de l'Université Obafemi Awolowo au Nigeria, a présenté un système de roulage d'aéroport qui utilise des capteurs et des algorithmes pour assurer un contrôle du trafic au sol automatisé, à la fois depuis la tour et depuis l'avion, en vue d'améliorer sensiblement le trafic des avions dans les aéroports et de réduire les émissions en conséquence.La Team DAELead de l'Université de Hong-Kong a imaginé un compartiment de stockage privé sous les pieds des passagers en utilisant l'espace situé entre le plancher cabine et le plafond de la soute. Grande gagnante de l'édition 2017, l'équipe a vu son projet récompensé par 30 000 euros et le titre de meilleure innovation 2017.La Team Aquarius de l'Institut de Technologie de Melbourne a, quant à elle, travaillé sur un projet en lien avec leur contexte géographique. Très sensibilisés aux feux de forêts, les étudiants ont défendu avec passion leur solution de lutte contre les incendies en intégrant des systèmes modulaires utilisant des conteneurs ignifugés pressurisés, fixés à des palettes de chargement rapide, pour un réseau d'Airbus A400M. L'objectif étant de créer un système de plate-formes aériennes de lutte contre l'incendie pouvant être utilisées pour l'extinction rapide des feux de forêts. L'équipe remporte le second prix ainsi que la somme de 15 000 euros.Bienveillance et exigence ont semblé être les maîtres mots de cette compétition. «», précise Charles Champion. Cette expérience restera sans doute gravée dans la mémoire de ces jeunes, comme la première occasion de collaborer avec une grande entreprise et de concrétiser leur inventivité. Oser, essayer, faire, recommencer, tels sont les défis qui attendent les ingénieurs de demain. Gregor Dirks souligne que «». Ajoutons à cela la phrase de Kennedy : «». Souhaitons-leur donc à tous, de réussir.