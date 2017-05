Le TaxiBot est certifié pour le tractage des A320

Le TaxiBot était certifié pour tracter les 737 sur les pistes depuis deux ans et demi. Désormais, il peut également déplacer les A320. L'EASA et la FAA ont en effet accordé sa certification au tracteur d'IAI au mois de mai, lui permettant d'être utilisé pour toute la famille de monocouloirs d'Airbus. La campagne d'essais s'est achevée en décembre 2016, avec la participation d'IAI, Airbus et Lufthansa.



