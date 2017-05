Les voilures tournantes au ralenti

Avec un taux de disponibilité en-dessous de 50%, les voilures tournantes des armées peinent à décoller. Les chiffres au 31 décembre 2016, publiés cette semaine suite à une question du député François Cornut-Gentille, révèlent une disponibilité comprise entre 49,6% (Dauphin et Panther) et... 9,9% (Cougar) pour les flottes d'hélicoptères de l'armée de l'air, de l'ALAT et de la Marine nationale.



Si la flotte de Dauphin et de Panther s'en tire relativement bien, avec un taux de disponibilité oscillant autour des 50% depuis 2011, la disponibilité de la flotte de Cougar est en revanche en chute libre depuis quelques années, passant de 34% en 2011 à 22% en 2013, 14,5% en 2014 et donc 9,9% en 2016.



Les « bons élèves », dont la disponibilité a augmenté entre 2015 et 2016, sont les Lynx, qui enregistrent un bond de 17,5 à 26,7% - même si le taux global reste faible -, les Caïman Marine, qui passent de 23% à 38,4%, les Tigre, dont la disponibilité passe de 21,4 à 25,6%, et enfin les Gazelle, qui enregistrent une augmentation de 3% et atteignent les 45,1%.



Parmi les flottes dont le taux a diminué, la chute des vénérables Alouette III, qui affichent une disponibilité à 33,9%, contre 47,6% en 2015, pour 20 appareils en service, les Fennec, qui passent de 43,8% à 37,1%, les NH90 TTH enregistrent quant à eux une baisse de 47,6 à 41,4%, tout comme les Puma/Super Puma, qui perdent 5% et plafonnent à 27,7%. Les baisses les moins importantes reviennent aux Caracal (34,4% à 31,7%) et la flotte de Dauphin et Panther, qui repassent juste en-dessous de la barre des 50%, à 49,6%, contre 51,1 pour l'année 2015.