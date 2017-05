L'A350-1000 réalise son 1er vol d'endurance

Treize membres d'équipages et 295 passagers, issus des équipes d'Airbus et de Virgin Atlantic, ont pu réaliser ce vol. Ils ont manipulé tous les systèmes, de celui de conditionnement d'air à celui d'éclairage, en passant par l'acoustique, l'IFE, les galleys, les toilettes ou les systèmes d'évacuation des eaux usées.



Airbus a précisé que ce vol n'était pas nécessaire dans le cadre de la certification technique de l'appareil, attendue pour le second semestre 2017, mais cet essai permet de valider l'environnement cabine.



La première livraison de l'A350-1000 est attendue au second semestre également, et devrait être célébrée avec Qatar Airways. La deuxième opératrice devrait être Cathay Pacific. Quant à Virgin Atlantic, elle s'était engagée sur seize exemplaires de l'appareil (douze auprès d'Airbus, quatre auprès d'ALC) durant l'édition 2016 du salon de Farnborough. Elle devrait recevoir ses appareils à partir de 2019.





© Airbus L'A350-1000 est paré pour les vols long-courrier. Airbus a annoncé le 12 mai que l'A350-1000 avait réalisé son premier vol d'endurance (early long flight). MSN 65 (le deuxième exemplaire de cette version de l'appareil) a décollé de Toulouse le 11 mai avec 308 personnes à bord pour un vol de douze heures durant lesquelles les systèmes cabine ont été testés en conditions réelles d'exploitation.Treize membres d'équipages et 295 passagers, issus des équipes d'Airbus et de Virgin Atlantic, ont pu réaliser ce vol. Ils ont manipulé tous les systèmes, de celui de conditionnement d'air à celui d'éclairage, en passant par l'acoustique, l'IFE, les galleys, les toilettes ou les systèmes d'évacuation des eaux usées.Airbus a précisé que ce vol n'était pas nécessaire dans le cadre de la certification technique de l'appareil, attendue pour le second semestre 2017, mais cet essai permet de valider l'environnement cabine.La première livraison de l'A350-1000 est attendue au second semestre également, et devrait être célébrée avec Qatar Airways. La deuxième opératrice devrait être Cathay Pacific. Quant à Virgin Atlantic, elle s'était engagée sur seize exemplaires de l'appareil (douze auprès d'Airbus, quatre auprès d'ALC) durant l'édition 2016 du salon de Farnborough. Elle devrait recevoir ses appareils à partir de 2019.