Embraer a livré 1 100 jets d'affaires depuis 2002

Embraer a célébré le 4 mai la livraison de son 1 100e jet d'affaires. L'appareil, un Phenom 300, a été remis à NetJets, l'un des leaders de la propriété partagée. Le Very Light Jet est l'appareil qui rencontre le plus de succès dans le portefeuille de l'avionneur brésilien.



Embraer précise que ces 1 100 jets ont été acquis par 670 clients et volent dans plus de 70 pays. Il revendique une part de marché de 18% des livraisons d'avions d'affaires.