Pleine capacité opérationnelle pour les H135 EMS français

Airbus Helicopters annonce que la dernière version du H135 EMS (Emergency medical service) exploitée par SAF Hélicoptères a obtenu sa pleine capacité opérationnelle, avec la livraison du troisième exemplaire de la flotte. Les hélicoptères de l'entreprise basée à Albertville sont exploités pour des missions d'évacuations médicales vers ou depuis les hôpitaux pour le compte du SAMU (Service d'aide médicale urgente), à Toulouse, Alençon et Besançon, de jour comme de nuit. Les bimoteurs ont notamment bénéficié d'une augmentation de la charge utile ainsi que de performances de vol accrues.





SAF Hélicoptères possède une flotte de 40 hélicoptères (Super Puma, Ecureuil, EC135), opérés pour des missions de transport, de travaux aériens, d'évacuations sanitaires et médicales.



La version précédente du H135, l'EC135, est par ailleurs notamment exploité comme hélicoptère SAMU par Babcock, dans le Centre, en Haute-Normandie, en PACA, en Bourgogne, en Vendée et en Bretagne.