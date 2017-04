Le CS100 certifié pour les approches en pente raide

Bombardier a annoncé le 26 avril que son CS100 avait été certifié pour les approches en pente raide par Transports Canada et l'EASA. Cette certification intervient un mois après que l'avionneur a achevé ses essais de validation à London City (fin mars). Ceux-ci s'étaient conclus sur un vol sans escale entre l'aéroport londonien et celui de New York JFK.



Ces essais d'approche en pente raide devaient initialement avoir lieu en 2016 et étaient très attendus par l'opératrice de lancement du CS100, Swiss. La compagnie suisse a en effet prévu de remplacer sa flotte de BAe146 par les CS100 et avait besoin de cette capacité pour pouvoir desservir Londres.



Bombardier souligne que les essais s'étaient très bien passés « puisque le CSeries est le seul appareil commercial conçu spécifiquement pour opérer sur des aéroports difficiles », ainsi que le commente Rob Dewar, le vice-président de Bombardier Commercial Aircraft responsable du programme CSeries. Il ajoute que « le CS100 va doubler la longueur des routes qui pourront être exploitées de façon viable au départ de London City », lui permettant d'atteindre la côte Est des Etats-Unis, la Russie, l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient.



Le CS100 sera en effet le deuxième plus gros appareil utilisé sur la plateforme (derrière l'A318).