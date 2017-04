Comlux livre la première cabine VIP d'un SBJ certifiée par l'EASA

Comlux Completion a livré la première cabine VIP certifiée EASA d'un Sukhoi Business Jet (basé sur le Superjet 100) en avril. Les travaux de modification ont été réalisés au centre d'Indianapolis et ont duré un an (certification comprise).



L'appareil appartient au groupe kazakh Kazakhmys mais les opérations seront assurées par Comlux KZ. Celui-ci a choisi un aménagement avec dix-neuf sièges certifiés pour les décollages et atterrissages, répartis entre une zone VIP à l'avant qui abrite quatre fauteuils face à un canapé latéral et une zone de travail composée de quinze fauteuils disposés en rangées de trois.