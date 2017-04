Feu vert de l'UE au rachat de la filiale sécurité de Safran par Oberthur

La Commission européenne a approuvé mercredi sous condition le rachat par le spécialiste français de la sécurité numérique Oberthur Technologies (OT), contrôlé par le fonds américain Advent, de la filiale Identité et Sécurité (IS, ex Morpho) du groupe aéronautique Safran. "Cette autorisation est subordonnée à la cession des activités ayant trait aux cartes de paiement intelligentes que Morpho exerce en France", a-t-elle précisé dans un communiqué. Oberthur et Morpho "conçoivent et fournissent des solutions en matière d'identification et de sécurité, dont des cartes intelligentes destinées aux secteurs des banques, des télécommunications et des documents d'identité", explique la Commission. Or, à la suite de cette acquisition, les fournisseurs de "cartes de paiement intelligentes" ne seraient "plus qu'au nombre de deux" en France, contre trois actuellement, "ce qui limiterait sensiblement la concurrence". Safran était entré fin septembre en négociations exclusives avec Advent International, associé à Bpifrance, pour lui céder sa pépite technologique, valorisée à 2,425 milliards d'euros. L'objectif est de créer un "champion mondial de l'identification" et d'introduire en Bourse à Paris le nouvel ensemble, qui réaliserait un chiffre d'affaires combiné de 2,8 milliards d'euros. Safran IS emploie 7.800 personnes dans plus de 50 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros en 2015. Oberthur Technologies (OT) compte plus de 6.500 salariés dans le monde pour des ventes annuelles de 1,2 milliard. Safran avait annoncé en mars dernier étudier les options pour se séparer de ses activités d'identité et de sécurité afin de se recentrer sur son coeur de métier: l'aéronautique et la défense.