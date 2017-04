L'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace a annoncé vendredi le report d'une semaine de la publication de ses résultats pour le premier semestre en raison des discussions avec le groupe Safran autour de son rachat. La publication, prévue le 20 avril, est reportée au 28 avril, a indiqué Zodiac dans un communiqué. "Ce décalage s'explique par une surcharge de travail inhabituelle liée aux discussions en cours avec Safran dans le cadre du projet de rapprochement entre Safran et Zodiac Aerospace annoncé le 19 janvier", a expliqué le groupe. "Un point d'étape sur ce projet sera fait lors de la publication des résultats semestriels", a-t-il ajouté. Zodiac est visé par une OPA amicale lancée par Safran, dont le premier actionnaire est l'Etat français (14% du capital et 21,9% des droits de vote). L'opération doit aboutir à une fusion pour former un géant de plus de 20 milliards de chiffre d'affaires, numéro deux mondial des équipements et moteurs aéronautiques. Le nouvel ensemble regroupera 92.000 salariés, dont 45.000 en France. Elle a été maintenue en dépit d'un avertissement sur résultats pour Zodiac, le dixième en un peu plus de deux ans, publié par l'équipementier aéronautique à la mi-mars. Ce dernier a fortement abaissé son objectif de résultat opérationnel courant pour son exercice décalé 2016/17, qui devrait se situer autour de 10% en dessous de celui de l'exercice précédent. Affecté depuis fin 2014 par les difficultés de son activité d'aménagement de cabines, Zodiac tablait jusque-là sur une augmentation de son résultat opérationnel courant de 10% à 20% pour l'exercice en cours. A la suite de cette publication, Safran a confirmé "l'intérêt stratégique de l'acquisition de Zodiac" et mais il a précisé que cet avertissement sur résultats constituait un "fait nouveau" dont il tiendrait compte. Les deux groupes "poursuivent leurs négociations exclusives et intègreront dans leurs discussions les conséquences de ces faits nouveaux", a-t-il indiqué. Cette opération est contestée par le fonds britannique TCI, actionnaire à 3,87% de Safran, qui estime que Safran "surpaye significativement" pour Zodiac. Elle a en revanche été saluée au moment de son annonce par l'Elysée, qui a fait savoir l'Etat "restera le premier actionnaire du groupe fusionné". Le président de la Répubique François Hollande a effectué jeudi à Niort une visite sur un site de Zodiac Aerospace.