Arconic se dote d'un banc de traction pour l'aéronautique

Arconic annonce s'être équipé d'un banc de traction à plaque très épaisse (Very Thick Plate Stretcher) pour produire des plaques métalliques destinées aux marchés aéronautique et industriel.



Installé sur son site de Davenport (Iowa), le banc de traction est déjà opérationnel. Fruit d'un investissement d'environ 150 millions de dollars, il répond notamment à des contrats clients, dont celui signé avec Airbus l'année dernière pour une valeur de près de 1 milliard de dollars.



Selon l'industriel américain, ce processus de fabrication permet d'améliorer les performances des plaques épaisses en aluminium et des plaques en aluminium-lithium en les libérant des contraintes engendrées, les rendant ensuite plus faciles à usiner et à traiter.



Arconic précise aussi que les matériaux issus de ce banc de traction font également partie d'un accord conclu avec AMI Metals destiné à soutenir son contrat avec Lockheed Martin pour la production du JSF.



Le banc de traction permettra non seulement à Arconic de servir le marché existant des plaques pour l'aéronautique, mais offrira aussi la possibilité aux sociétés d'aérostructures de produire des nervures d'ailes larges, des cadres de fuselage et des cloisons dans de nouvelles tailles et épaisseurs.



Les livraisons pour l'aéronautique sont annoncées pour le quatrième trimestre 2017.



Arconic est le fruit de la scission du géant américain Alcoa effective depuis novembre dernier, la structure ayant repris toutes les activités à forte valeur ajoutée à destination de l'industrie.