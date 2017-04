Aircraft Interiors 2017 : Airbus poursuit l'optimisation de la cabine de l'A380

Le nouvel escalier libère aussi la zone avant du pont supérieur qui pourrait désormais accueillir une zone de cuisine complète, sans toucher aux aménagements connexes de type salles de bain et toilettes situés traditionnellement sur les parties latérales. Les capacités des cuisines du pont supérieur ne seront de cette façon pas impactées par l'arrivée de l'escalier venant prendre une partie de son actuel emplacement au niveau de la première paire de portes.



Comme nous l'a également indiqué Roland Naudy, le responsable du marketing cabine pour l'A380, la réduction de la taille de l'escalier avant n'aura strictement aucun d'impact au niveau opérationnel pour les passagers du pont supérieur, la très grande majorité des installations aéroportuaires étant désormais équipées d'une troisième passerelle télescopique.



Le nouvel escalier vient ainsi compléter une série de programmes déjà lancés par Airbus visant à optimiser la cabine de l'A380 pour augmenter les recettes de compagnies aériennes, sans pour autant venir dégrader le confort des passagers par le biais d'une diminution du pitch ou de la largeur des sièges.





La zone avant du pont supérieur complètement modifiée



Citons par exemple le programme de redéfinition des parois latérales du pont supérieur qui permettra de faciliter l'installation des sièges de classe affaires en épis (configuration de type herringbone), le Combined crew-rest, et les configurations du pont principal à 9 sièges de front en classe économique premium ou encore à 11 sièges de front en classe économique dévoilés à Hambourg il y a deux ans.



Un autre programme est par ailleurs en cours de développement pour l'optimisation de la cabine de l'A380 avec le remplacement de l'escalier circulaire par un escalier droit de taille réduite ce qui permet également de déplacer la quasi-totalité du galley vers l'arrière et donc de libérer un espace qui pourra accueillir jusqu'à 14 sièges de plus. Baptisée AGSM (pour Aft Galley Stair Module), cette configuration a été conçue avec le concours du ZAL TechCenter de Hambourg et de Zodiac Premium Galleys.



Le module complet a déjà été présenté à un premier client à Finkenwerder et la première unité réelle devrait voir le jour en 2018 avec une première livraison attendue en 2019. À noter que l'AGSM est aussi proposé en retrofit avec une installation qui pourra être effectué dans un délai proche de celui d'une C-Check.



Au total, l'ensemble de ces différentes initiatives visant à optimiser l'espace des deux ponts du super-jumbo européen pourront permettre de rajouter l'équivalent de 80 sièges pour des configurations analogues aux appareils actuellement livrés.





