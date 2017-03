Le Boeing 787-10 effectue son premier vol

Le Boeing 787-10, troisième membre de la famille Dreamliner, effectue actuellement son premier vol.



Le premier exemplaire de la version la plus capacitaire de la nouvelle génération de long-courriers de l'avionneur était sorti d'usine le 17 février dernier à North Charleston, en présence du président américain Donald Trump. La jeune ligne d'assemblage final implantée depuis trois ans en Caroline du Sud est la seule à pouvoir produire cette version.



Le premier exemplaire du « Dash Ten » qui a pris son envol aujourd'hui est équipé des réacteurs Trent 1000 TEN (Thrust, Efficiency and New technology) de Rolls-Royce, une nouvelle version pouvant délivrer jusqu'à 78 000 livres de poussée et qui sera progressivement aussi amenée à motoriser les autres versions du 787.



Version allongée de 5,5 mètres du 787-9, le 787-10 pourra transporter 330 passagers dans une configuration biclasse. Il partage 95% de ses composants avec le 787-9, tout comme pratiquement sa masse maximale au décollage (254 tonnes), ce qui réduit son rayon d'action maximale à 6 430 nautiques (11 910 km).



Selon Boeing, le 787-10 affichera un gain en consommation de l'ordre 25% par rapport aux appareils de précédente génération. Il a été commandé à 149 exemplaires fermes par neuf clients : Air Lease (25), ANA (3), British Airways (12), Etihad (30), EVA Air (18), GECAS (10), Air France-KLM (7), Singapore Airlines (30) et United Airlines(14).



Le 787-10 doit entrer en service au cours du premier semestre 2018.