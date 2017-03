Airbus abandonne le projet d'avion tout-électrique E-FAN au profit de l'hybride

Airbus a décidé d'abandonner le projet d'avion tout-électrique "E-Fan" et de recentrer ses recherches sur un modèle hybride, a-t-on appris mardi auprès des syndicats, inquiets des possibles répercussions sociales.Réuni le 10 mars, le Conseil technique exécutif a décidé de "recentrer les efforts" déployés en faveur de l'E-Fan, un avion-école tout-électrique biplace, "vers l'élaboration d'un projet plus ambitieux", baptisé "E-Fan X" et qui vise le développement d'un prototype "hybride-électrique", selon un mémorandum de la direction que l'AFP a pu consulter.L'E-Fan, lancé en 2011, avait hissé Airbus au rang de pionnier (...)