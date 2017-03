Industrie & Technologie Reportage Méaulte, navire amiral de la digitalisation de Stelia Aerospace A Méaulte, Guillaume Lecompte-Boinet aujourd'hui à 18h04 | 1071 mots aujourd'hui à 18h04

(de gauche à droite) Cédric Gautier, Président de Stelia Aerospace, Fabrice Brégier, Directeur Général Délégué d’Airbus et Président d'Airbus Commercial Aircraft et Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France. Toutes photos © Stelia Aerospace moving line » sur la chaîne A320, l'implantation d'outils digitaux et de la réalité augmentée. L'enjeu de ce chamboulement : parvenir en douceur à la cadence de 60 A320 et 13 A350 par mois. « Pour l'A320, c'est chose faite : nous sommes désormais à la cadence 60 », lance avec satisfaction Cédric Gautier, Pdg de Stelia Aerospace, venu le 2 mars dernier avec Fabrice Brégier, le patron d'Airbus Commercial Aircraft, pour inaugurer officiellement cette « usine du futur ».



Le site de Méaulte, où sont fabriquées la totalité des pointes avant de la gamme Airbus, est clairement l'usine pilote du groupe Stelia pour introduire toutes ces innovations. L'une des premières décisions a été de lancer le plan Transformation afin de spécialiser les différents bâtiments du site. Désormais, il y a un ou deux bâtiments par programme, avec notamment le dernier né, celui dédié à l'A350 de 300 mètres de long. De même, les pointes avant de l'A320 sont fabriquées dans deux bâtiments alors qu'auparavant, ce programme était éparpillé dans plusieurs endroits du site de Méaulte. « C'est une mesure de rationalisation logique puisque l'A400M ou l'A380 n'avancent pas aux mêmes rythmes que l'A320 », ajoute Stéphane Campion, directeur industriel de Stelia Aerospace. Et pour digitaliser la chaine de production du monocouloir vedette d'Airbus, il fallait faire place nette.



Tout a été rationalisé avec une organisation digne de l'industrie automobile, où la section 12 avance de poste en poste pour le rivetage désormais automatisé, avec un suivi de la production effectué grâce à des tableaux numériques, donc sans papier. Avant, il fallait consacrer deux heures par jour pour effectuer ce suivi alors qu'il est maintenant réalisé en temps réel, avec des interfaces tactiles. Quand l'opérateur valide une opération, le système lance automatiquement un appel via un SMS pour que les pièces du prochain avion soient préparées et livrées en bord de chaine. Stelia estime avoir gagner 15 % en temps de cycle de fabrication, et 30 % dans les délais d'approvisionnement. « C'est notamment comme cela que nous sommes parvenu à la cadence 60 », ajoute Stéphane Campion.



Fabrice Brégier donne un brevet d'excellence à Stelia



« Les transformations numériques réalisées par Stelia mettent cette filiale au meilleur niveau dans le groupe Airbus, et même au-dessus de certaines usines d'Airbus avions », souligne Fabrice Brégier. Le groupe Airbus a d'ailleurs un grand plan pour digitaliser ses sites, programme que Fabrice Brégier pilote en tant que directeur général délégué du groupe. Des investissements sont prévus dans toutes les unités du groupe, mais pas seulement en robotique. « Le numérique passera aussi par le services aux compagnies aériennes, en utilisant le big data et la maintenance prédictive pour améliorer la performance des avions en service », ajoute Fabrice Brégier. Grâce à ces nouvelles technologies, le groupe aimerait dépasser la barre des 5% de son chiffre d'affaires réalisé dans les services.

Pour la finition des tronçons, une « moving line » longue de 70 mètres et comprenant 7 postes a été installée. Le tronçon avance de 2,5 centimètres par minute pour être équipé de ses câblages. Le contrôle qualité a été là aussi entièrement digitalisé, l'opérateur utilisant des tablettes tactiles pour localiser un éventuel défaut. Ce nouveau système a notamment permit d'identifier et de traiter les non-conformités (le cauchemar de tout industriel) en amont, de les stocker, et ainsi, de produire des analyses prédictives. Plus loin, un robot répondant au nom de Flextrack effectue des perçages et du rivetage pour l'assemblage de la barque et du cockpit. Pas moins de trois moving line ont été implantées dans cette partie de l'usine, opérationnelles depuis quelques mois.









Dans la nef de l'A350, c'est la même philosophie même si les cadences à atteindre ne sont pas aussi élevées. L'un des défis à relever dans la pointe avant de l'A350 est d'assembler des parties métalliques avec le composite. Du coup, l'organisation est en postes fixes et non en moving line. Mais là aussi, de nombreux robots et outils digitaux sont opérationnels ou en cours de test. Stelia Aerospace est désormais à la cadence 8 et atteindra bientôt 13 avions par mois. On peut par exemple apercevoir l'outil MIRA de réalité augmentée pour aider l'opérateur à positionner correctement les supports sur l'intérieur du fuselage. Auparavant, ce dernier devait consulter une volumineuse documentation technique, ce qui prenait un temps fou. Là, il a une tablette équipée d'une caméra et il peut superposer ce qu'il voit à la maquette numérique (Catia), pour détecter immédiatement si les supports sont bien présents, et montés au bon endroit.



Bientôt, ce système pourra être complété par un cobot, un robot collaboratif. L'une des ces petites machines est actuellement en test au niveau du contrôle, et sera implanté au second semestre. Ce cobot peut travailler à côté de l'humain sans le blesser car il est truffé de capteurs permettant de détecter les obstacles. Pour la fabrication des panneaux composites, le drapage des rubans de fibre de carbone a été automatisé « pour accélérer la production et améliorer la précision », souligne le responsable de l'unité. Deux machines ultra modernes sont déjà opérationnelles, et une troisième va bientôt être installée pour faire face à l'augmentation des cadences.



En apparence rien n'a changé dans les bâtiments perdus aux confins de la Picardie, à plus de 30 km d'Amiens, à Méaulte. Pourtant, Stelia Aerospace, la filiale d'aérotructures du groupe Airbus, fruit de la fusion entre Aerolia et Sogerma, a investi la bagatelle de 70 millions d'euros ces dix-huit derniers mois. Une petite révolution a eu lieu comprenant l'arrivée de 35 nouveaux robots et des machines de rivetage automatique, une réorganisation complète des lignes de fabrication, avec la spécialisation des grands bâtiments du site par programme, l'introduction de «» sur la chaîne A320, l'implantation d'outils digitaux et de la réalité augmentée. L'enjeu de ce chamboulement : parvenir en douceur à la cadence de 60 A320 et 13 A350 par mois. «», lance avec satisfaction Cédric Gautier, Pdg de Stelia Aerospace, venu le 2 mars dernier avec Fabrice Brégier, le patron d'Airbus Commercial Aircraft, pour inaugurer officiellement cette «».Le site de Méaulte, où sont fabriquées la totalité des pointes avant de la gamme Airbus, est clairement l'usine pilote du groupe Stelia pour introduire toutes ces innovations. L'une des premières décisions a été de lancer le plan Transformation afin de spécialiser les différents bâtiments du site. Désormais, il y a un ou deux bâtiments par programme, avec notamment le dernier né, celui dédié à l'A350 de 300 mètres de long. De même, les pointes avant de l'A320 sont fabriquées dans deux bâtiments alors qu'auparavant, ce programme était éparpillé dans plusieurs endroits du site de Méaulte. «», ajoute Stéphane Campion, directeur industriel de Stelia Aerospace. Et pour digitaliser la chaine de production du monocouloir vedette d'Airbus, il fallait faire place nette.Tout a été rationalisé avec une organisation digne de l'industrie automobile, où la section 12 avance de poste en poste pour le rivetage désormais automatisé, avec un suivi de la production effectué grâce à des tableaux numériques, donc sans papier. Avant, il fallait consacrer deux heures par jour pour effectuer ce suivi alors qu'il est maintenant réalisé en temps réel, avec des interfaces tactiles. Quand l'opérateur valide une opération, le système lance automatiquement un appel via un SMS pour que les pièces du prochain avion soient préparées et livrées en bord de chaine. Stelia estime avoir gagner 15 % en temps de cycle de fabrication, et 30 % dans les délais d'approvisionnement. «», ajoute Stéphane Campion.Pour la finition des tronçons, une «» longue de 70 mètres et comprenant 7 postes a été installée. Le tronçon avance de 2,5 centimètres par minute pour être équipé de ses câblages. Le contrôle qualité a été là aussi entièrement digitalisé, l'opérateur utilisant des tablettes tactiles pour localiser un éventuel défaut. Ce nouveau système a notamment permit d'identifier et de traiter les non-conformités (le cauchemar de tout industriel) en amont, de les stocker, et ainsi, de produire des analyses prédictives. Plus loin, un robot répondant au nom de Flextrack effectue des perçages et du rivetage pour l'assemblage de la barque et du cockpit. Pas moins de trois moving line ont été implantées dans cette partie de l'usine, opérationnelles depuis quelques mois.Dans la nef de l'A350, c'est la même philosophie même si les cadences à atteindre ne sont pas aussi élevées. L'un des défis à relever dans la pointe avant de l'A350 est d'assembler des parties métalliques avec le composite. Du coup, l'organisation est en postes fixes et non en moving line. Mais là aussi, de nombreux robots et outils digitaux sont opérationnels ou en cours de test. Stelia Aerospace est désormais à la cadence 8 et atteindra bientôt 13 avions par mois. On peut par exemple apercevoir l'outil MIRA de réalité augmentée pour aider l'opérateur à positionner correctement les supports sur l'intérieur du fuselage. Auparavant, ce dernier devait consulter une volumineuse documentation technique, ce qui prenait un temps fou. Là, il a une tablette équipée d'une caméra et il peut superposer ce qu'il voit à la maquette numérique (Catia), pour détecter immédiatement si les supports sont bien présents, et montés au bon endroit.Bientôt, ce système pourra être complété par un cobot, un robot collaboratif. L'une des ces petites machines est actuellement en test au niveau du contrôle, et sera implanté au second semestre. Ce cobot peut travailler à côté de l'humain sans le blesser car il est truffé de capteurs permettant de détecter les obstacles. Pour la fabrication des panneaux composites, le drapage des rubans de fibre de carbone a été automatisé «», souligne le responsable de l'unité. Deux machines ultra modernes sont déjà opérationnelles, et une troisième va bientôt être installée pour faire face à l'augmentation des cadences. Stelia va créer un site au Mexique



Le fabricant d'aérostructures, filiale du groupe Airbus, voit large. L'un des objectifs prioritaires de Cédric Gautier, le Pdg de Stelia Aerospace, est d'augmenter la part des ventes réalisée hors d'Airbus. Soit environ un tiers des 2,1 milliards d'euros réalisés en 2016. « Une acquisition aux Etats-Unis est une option, mais surtout, nous allons bientôt créer un site d'aérostructures au Mexique pour mieux servir nos clients nord-américains », lance Cédric Gautier. La société toulousaine travaille pour Boeing dans le domaine des sièges business, et surtout pour le canadien Bombardier, auquel il fournit les tronçons avant et centraux du Global 7000. Ce nouveau site serait donc dédié en priorité à ce programme, mais aussi à d'éventuels nouveaux clients. La Newsletter et les Alertes du Journal de l'Aviation Les articles dans la même thématique Usine 4.0 Stelia Aerospace Airbus Usine du futur : interview d'Alexandre Savin, directeur du bureau d'Alcimed à Toulouse L'aéronautique parée pour basculer dans la fabrication additive Photo : Iran Air a réceptionné son premier A330 Le prototype de l'Airbus A330-200 au secours des réfugiés sud-soudanais en Ouganda A lire dans la même rubrique L'aéronautique parée pour basculer dans la fabrication additive Lufthansa Technik tient le cap Embraer fait voler le 4e E190-E2 Méaulte, navire amiral de la digitalisation de Stelia Aerospace Boeing livre un 450ème 737-800 à la low-cost Ryanair Le Bell 505 Jet Ranger X entre en service