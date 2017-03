Le CSeries achève ses essais d'approche en pente raide

Bombardier a annoncé le 21 mars qu'il avait achevé les essais d'approche en pente raide avec le CS100. A la suite de cela, l'avionneur a posé pour la première fois un CSeries à l'aéroport de London City le 22 mars, FTV-2. Cet atterrissage servira à valider les essais en vol et au sol en vue de la certification.



Bombardier devait initialement réaliser ces essais d'atterrissage en pente raide à la fin de l'année 2016 mais ils avaient été repoussés. Ils étaient particulièrement attendus par Swiss, qui prévoit d'opérer ses CS100 vers London City.



Swiss exploite actuellement six exemplaires de l'appareil et en attend quatre autres, ainsi que vingt exemplaires de la version allongée CS300.