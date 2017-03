Embraer a plus que doublé son bénéfice net en 2016

Le fabricant d'avions brésilien Embraer a annoncé jeudi avoir plus que doublé son bénéfice net en 2016 à 166,1 millions de dollars, grâce à un bon quatrième trimestre. Entre octobre et décembre, le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé à 195,2 millions de dollars, contre 111,2 millions durant la même période de 2015. Sur l'ensemble de l'année 2015, le bénéfice net de l'avionneur avait chuté 79% à 69,2 millions de dollars en raison d'une forte dépréciation du real par rapport au billet vert. L'an dernier, le résultat opérationnel (Ebitda) d'Embraer a atteint 536 millions de dollars et la marge d'Ebitda 8,6%. Mais la dette de l'entreprise brésilienne a elle aussi augmenté pour s'élever à 574,4 millions de dollars au quatrième trimestre 2016. En 2016, Embraer a livré 108 avions de ligne et 117 jet d'affaires, contre respectivement 101 avions de ligne et 120 jets d'affaires en 2015. Le chiffre d'affaires a augmenté l'an dernier de 4,9% à 6,2 milliards de dollars, selon le communiqué de résultats du groupe.