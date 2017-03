Le second Global 7000 d'essai réalise son vol inaugural

Bombardier a annoncé le 6 mars que le deuxième Global 7000 d'essai, FTV2, avait réalisé son vol inaugural le 4 mars. Réalisé depuis les installations de Bombardier à Toronto, il a duré près de 4h30, durant lesquelles les performances à haute altitude ont notamment été vérifiées puisque l'appareil a immédiatement ouvert son domaine de vol à FL430.



FTV2 aura pour principale mission de tester les systèmes de bord, comme les systèmes de propulsion, électriques et mécaniques. Il rejoindra FTV1 au centre d'essais en vol de Wichita dans les prochaines semaines. « Nous avons désormais un véhicule d'essais en vol réservé aux essais des systèmes de bord. Les données recueillies par le deuxième véhicule d'essais en vol vont enrichir les bons résultats que nous avons déjà obtenus des bancs d'essai, y compris le banc intégré d'essais et de certification des systèmes (ISCTR), et des vastes essais en vol réalisés à ce jour par le premier véhicule d'essais en vol », a commenté François Caza, vice-président du développement de produits et ingénieur en chef chez Bombardier.



A cette occasion, Bombardier a confirmé le calendrier de développement du jet d'affaires, indiquant que son entrée en service restait prévue pour le second semestre 2018.



Avec un rayon d'action de 7 400 nm (13 700 km) avec huit passagers à son bord, le Global 7000 devrait être capable de relier Londres et Singapour ou Dubaï à New York. Parmi ses autres caractéristiques, il sera capable d'atteindre une vitesse maximale de mach 0,925. Sa cabine pourra être aménagée de quatre zones distinctes et l'appareil devrait même pouvoir abriter une zone de repos réservée aux membres d'équipage.