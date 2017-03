Airbus livre 49 appareils en février

Airbus a dévoilé les modifications apportées à son carnet de commandes au mois de février. Si aucun nouvel appareil n'a été vendu, 49 ont été livrés, se répartissant entre 39 appareils de la famille A320 (dont douze neo), quatre A330, cinq A350 et un A380.



Par ailleurs, des annulations ont été enregistrées pour dix appareils : six A321neo et quatre A330neo (-8). Le carnet de commandes compte désormais 6 792 appareils, soit dix ans de production.