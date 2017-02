Heureux comme un équipementier...

Ce n'est pas complètement nouveau mais de nos jours, il vaut mieux être motoriste ou équipementier qu'avionneur. Les derniers résultats financiers par nos deux champions nationaux Safran et Thales en ont donné une nouvelle preuve. Le premier a dégagé une marge opérationnelle record de 15,2% en 2016, pour la première fois de son histoire. Son résultat net -part du groupe- atteint presque le double de celui d'Airbus avec 1,8 milliard d'euros. De son côté, Thales vient de publier des résultats plutôt bons avec notamment un taux de marge d'EBIT supérieur à 9 %. Alors que la marge d'EBIT publié par le groupe Airbus la semaine dernière atteint péniblement 3,35 % avec 2,25 milliards d'euros.



Il est vrai que les grands équipementiers et les avionneurs ne font pas exactement le même métier. Les avionneurs gèrent des programmes à risques, parfois à hauts risques. Les performances mitigées d'Airbus en 2016, en terme de résultat opérationnel, sont essentiellement dues aux charges exceptionnelles que le constructeur a du prendre sur l'A400 M (plus de 2,2 milliards) et sur l'A350 (385 millions). Heureusement que le groupe dirigé par Tom Enders a vendu quelques reliquats d'actions Dassault Aviation et reçu de Safran la fameuse soulte liée à la constitution d'Airbus Safran Launchers... Sinon, son EBIT (publié) aurait été particulièrement médiocre. Boeing, avec son 787, a aussi dû remettre au pot et n'a dégagé une marge opérationnelle « que » de 6,2 % l'an dernier. Beaucoup d'industriels s'en contenteraient, mais Boeing nous avait habitués à des taux proches de 9-10% dans le passé.



Pour les équipementiers, la chanson est différente. Ils ont la possibilité de mutualiser davantage les risques en adressant plusieurs programmes et plusieurs marchés différents au lieu de tout miser sur un ou deux programmes comme les avionneurs. Par exemple Thales peut jouer sur plusieurs tableaux comme le spatial, la signalisation ferroviaire, la cyber-défense ou l'avionique, et naturellement, les marchés militaires avec le Rafale ou le naval. De son côté Safran tire certes une part prépondérante de ses revenues de l'activité moteurs d'avions, mais les nombreux équipements qu'il fournit aux constructeurs lui permet de répartir les risques.



Surtout, les équipementiers tirent une part grandissante de leur activité des revenues des services et de la maintenance (MRO), par rapport à la première monte. Dans la division propulsion de Safran, cette part atteint 50 % du total. Or les marges générées par la MRO et les services sont souvent supérieures à celles de la première monte, notamment dans les équipements. Cela n'a d'ailleurs pas échappé aux constructeurs puisque ces derniers veulent leur part du gâteau de la MRO. Et c'est aussi pour cela que dans cette période de forte hausse des cadences, les avionneurs ne manquent de demander plus d'efforts en terme de prix à leurs fournisseurs de rang 1. Mais c'est derniers ont visiblement du répondant !