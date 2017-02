Les ventes de Dreamliner dépassent celles de tous les 767

Le programme 787 de Boeing a franchi une nouvelle étape ces derniers jours en enregistrant plus d'appareils en commandes que celles accumulées par les 767 de l'avionneur américain.



En comptabilisant les cinq nouveaux Dreamliner acquis par la compagnie privée chinoise Juneyao Airlines le 21 février, le carnet de commandes du 787 totalise désormais 1207 appareils fermes contre 1204 pour l'ensemble du programme 767, même en prenant en compte les 767 cargo et les ravitailleurs KC-46A Pegasus destinés à l'US Air Force.



Boeing note d'ailleurs que cette étape a été franchie en seulement 13 ans, contre près de 39 ans pour l'ancienne génération de biréacteurs de taille intermédiaire.



Le Boeing 787 a été commandé dans ses trois versions par 67 clients à travers le monde. 512 exemplaires ont déjà été livrés au 31 janvier : 326 pour la version 787-8 et 186 pour le 787-9.