Arconic a livré un million d'aubes de turbine à Safran Helicopter Engines

Arconic a célébré le 23 février la livraison de la millionième aube de turbine à Safran Helicopter Engines, depuis l'établissement de leur partenariat il y a 60 ans. La livraison a été réalisée depuis son site de Dives-sur-mer, spécialisé dans la fonderie de précision et les « solutions multi-matériaux et en superalliage innovantes pour l'aéronautique, notamment des aubes et des segments de turbine pour des avions civils et militaires ainsi que des hélicoptères ».



Ces aubes de turbines en superalliage sont notamment utilisées sur les moteurs Ariel, Arrano et Ardiden.