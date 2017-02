Le KC-390 se rapproche du ravitaillement en vol

L'un des deux prototypes de KC-390 actuellement utilisés pour des essais en vol a effectué une campagne de tests de ravitaillement en vol au cours du mois de février. L'avion a notamment réalisé des contacts sans transfert de carburant avec un F-5M de la Força Aérea Brasileira, à l'aide des pods de ravitaillement sous les ailes.



Un troisième prototype devrait rejoindre les deux premiers, pour des essais de développement et de certification, prévus jusqu'à fin 2018. Si le calendrier est respecté, l'IOC pourrait être prononcée dès cette année et les premières livraisons seraient prévues à partir de 2018.



Le roll-out du premier KC-390 avait eu lieu à l'automne 2014, le vol inaugural en février 2015. Le KC-390 est présenté comme un avion de transport logistique et tactique, capable également d'effectuer des missions de recherche et sauvetage, d'évacuations médicales et de ravitaillement en vol. Le Brésil - pour l'instant seul client - prévoit d'en commander 28 pour remplacer ses C-130. D'autres pays d'Amérique latine (Argentine, Chili, Colombie) et d'Europe (Portugal et République Tchèque) seraient également intéressés.



Il se pourrait par ailleurs que le KC-390 fasse partie des avions présents au Salon du Bourget en juin prochain, sans confirmation officielle pour le moment.