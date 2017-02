Le TBM 930 fait son entrée en Asie

Daher a célébré le 17 février l'entrée en service du premier TBM 930 en Asie. L'appareil a été remis au mois de décembre à Anutin Charnvirakulau, une personnalité thaïlandaise, qui a effectué lui-même le vol de convoyage de 5 914 nm entre Tarbes et Bangkok. L'appareil a ensuite dû attendre sa certification en Thaïlande avant de réaliser son premier vol, au service de la Croix Rouge.



Anutin Charnvirakulau connaissait déjà le monomoteur de Daher puisqu'il exploitait un TBM 850. Mais « lorsqu'il a été temps de le remplacer après quatre ans et 900 heures de vol », il a opté pour la dernière version de la famille. « Mon vol de convoyage a confirmé que ce choix était le bon : il s'agit du TBM au meilleur de ses performances, de son avionique de pointe et de sa manoeuvrabilité ».



Anutin Charnvirakulau est pilote mais est aussi un ancien ministre délégué de la santé et du commerce en Thaïlande, le leader du parti Bhumjaithai, le PDG de STP&I Public Company et le concepteur du premier golf de la région de Khao Yai, qui est doté d'une piste d'atterrissage pour l'aviation générale.