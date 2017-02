Sonaca va s'emparer de LMI Aerospace

Le groupe aéronautique belge Sonaca annonce avoir lancé une OPA sur l'ensemble des actions de la société américaine LMI Aerospace. Les Conseils d'Administration des deux sociétés ont approuvé la transaction le 16 février.



Basé à Saint-Louis (Missouri), LMI Aerospace est spécialisé dans la conception et la production de structures complexes pour l'aéronautique (panneaux de fuselage, bords d'attaque, structure de plancher de cockpit...), notamment pour des programmes de Boeing, Sikorsky et Gulfstream. La société est présente sur 21 sites au États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni et (...)