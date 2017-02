Boeing présente son 787-10

La famille Dreamliner est au complet. Boeing a présenté le premier 787-10 le 17 février. L'appareil a effectué son roll-out dans les installations de l'avionneur à Charleston, en Caroline du Sud, le seul site de production du modèle. L'événement s'est déroulé en présence des employés de Boeing, ainsi que du président américain Donald Trump et du gouverneur de Caroline du Sud Henry McMaster.



Doté d'un fuselage allongé de 5,5 mètres par rapport à son prédécesseur le 787-9, le 787-10 va désormais pouvoir débuter ses essais de roulage, avant son vol inaugural prévu dans les prochaines semaines. La première livraison est quant à elle fixée à 2018 et le premier appareil de série reviendra à Singapore Airlines, qui se trouve également être la plus importante cliente de cette version du Dreamliner.



Singapore Airlines attend en effet une trentaine d'exemplaires du 787-10 depuis sa commande de 2013 - qui a lancé le programme. Mais elle vient également de dévoiler qu'elle comptait s'engager pour dix-neuf appareils supplémentaires (plus six options), qui pourraient lui être livrés à partir de 2020-2021. La commande est toutefois flexible et la compagnie asiatique pourrait choisir de transformer ses appareils en 787-8 ou 787-9 si besoin. Elle connaît en effet déjà les deux modèles, qui sont actuellement en exploitation chez Scoot, sa low-cost long-courrier (six 787-8 et six 787-9 sont en service à ce jour).



La version 10 du 787 a enregistré des engagements fermes pour 149 appareils (hors la mise à jour de la commande de Singapore qui n'a pas encore été finalisée ni portée sur le carnet de commandes de Boeing). Neuf clientes ont manifesté leur intérêt pour la plus longue version du Dreamliner : Air France-KLM (sept exemplaires en commande), Air Lease (vingt-cinq), ANA (trois), British Airways (douze), Etihad (trente), EVA Air (dix-huit), GECAS (dix), United Airlines (quatorze) et Singapore Airlines.