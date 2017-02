En images : À bord du dernier vol de l'A380 d'essais MSN4 à destination du Bourget

Le Journal de l'Aviation a eu l'immense privilège de participer au dernier vol de l'A380 d'essais MSN 4 entre Toulouse et Le Bourget, un événement émouvant qui marque l'arrivée du tout premier Airbus dans les collections du musée de l'Air et de l'Espace.







L'enregistrement pour ce vol historique à destination de l'aéroport de Paris Le Bourget est effectué à des comptoirs semblables à ceux présents dans un véritable aéroport. Le vol porte le numéro AIR4DD.







La carte d'embarquement. Une cinquantaine de passagers participeront à ce voyage unique compte tenu du faible nombre de places assises à bord. MSN 4 dispose d'une cabine « dans son jus d'avion d'essais ».







L'A380 d'essais MSN 4, alias « La 4L à Dédé » se positionne au contact du Delivery Center d'Airbus.







Les opérations d'avitaillement du super jumbo pour ce court vol entre Toulouse et Paris.







L'équipage du dernier vol de MSN 4 entourant Patrick du Ché, le Directeur des essais en vol d'Airbus.







L'embarquement du vol sera libre (pas de siège attribué à l'enregistrement).







Aux commandes de ce dernier vol ; Hugues Van Der Stichel (en place gauche) et Jean-Louis Rabilloud.







Dernier décollage en piste 14 Droite. L'équipage nous réservera un bel angle d'incidence en montée initiale, digne d'une présentation en vol au salon du Bourget. On sentira bien les quelques g positifs !

Le virage à gauche se fera pratiquement dans le périmètre de Saint-Martin du Touch. L'abreuvoir et les multiples A350 au contact sont parfaitement visibles, tout comme la piste que nous venons de quitter.







Après une vent arrière assez longue pour laisser place à l'atterrissage d'un A321 d'Air France à seulement quelques nautiques devant nous, l'appareil effectuera un dernier passage à basse altitude au-dessus de la plateforme de Toulouse, saluant les installations d'Airbus de quelques « battements d'ailes », alternant un peu de roulis à gauche puis à droite. La remise de gaz sera quant à elle bien virile.















La première zone du pont supérieur est aménagée avec des sièges de classe économique au pitch particulièrement généreux. Le reste de la cabine est totalement vide, à l'exception de quelques cantines et radeaux de sauvetage.











Le pont principal et ses installations d'essais.







Les quatre GP7200 d'Engine Alliance seront remplacés par des spares à plus faible potentiel lors du chantier de modification qui attend l'appareil dans les prochains mois. On remarque sur cette image le début de la création de la trainée de condensation.







MSN 4 reste incontestablement un avion d'essais, en témoigne les multiples couches de « speed tape » venant cacher les nombreuses sondes et autres capteurs de l'appareil sur la voilure.







Jacques Rocca, en charge d'Airbus Héritage et Catherine Maunoury, Directrice du musée de l'Air et de l'Espace, du Bourget.







Les passagers de ce vol seront invités à regagner leurs sièges au passage des 10000 pieds. Une belle vue sur la Capitale avant son dernier virage vers la piste 07 du Bourget.







L'arrivée de l'A380 au Bourget sera saluée, comme il se doit, par les lances des pompiers de la plateforme.







Une vue sur les hangars historiques de la plateforme du Bourget.







Je serais le tout dernier passager à quitter la « 4L à Dédé ».







Toute l'équipe ayant vécu ce merveilleux moment (photo Airbus)







La nouvelle demeure de l'A380 MSN 4.







Le message très encourageant d'un enfant déjà passionné par l'A380 sur l'une des colonnes du restaurant du musée. Ce n'est qu'un début.

