L'UAC et Iliouchine s'entendent sur la version modernisée de l'Il-96-400

United Aircraft Corporation et Iliouchine ont signé un accord la semaine dernière au sujet des travaux de développement de la version modernisée de l'Iliouchine 96-400. L'Il-96-400M sera un nouveau développement de l'Il-96-300, dont le fuselage sera allongé de 9,65 mètres. Il sera également doté de la version la plus puissante des moteurs PS-90, les PS-90A1.



Il aura une capacité de 390 passagers et pourra être équipé des derniers systèmes IFEC, leur donnant accès à Internet et à la télévision.



La collaboration ne s'arrêtera pas au stade du développement (...)