Le SDIS 06 (Service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes) est à la recherche d'hélicoptères bombardiers d'eau dans le cadre de la lutte anti-incendies. Le nombre d'appareils n'est pas précisé par l'avis de marché, mais la durée de location est fixée pour cinq ans et comprend également les équipages et les mécaniciens.