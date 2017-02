Le Moyen-Orient, futur centre de gravité de la MRO mondiale

Dubaï accueille deux grands salons aéronautiques spécialisés en un seul et même lieu ; Aircraft Interiors Middle East (AIME), petit frère de celui de Hambourg, et MRO Middle East.



Ces deux événements connaissent évidemment un succès croissant, porté par le développement des compagnies aériennes de la région, mais pas seulement. Car même si la conjoncture économique des pays du GCC n'est pas au beau fixe aujourd'hui, la zone d'influence de la région dépasse très largement le Moyen-Orient, allant de l'Afrique de l'Est au sous-continent indien en passant bien évidemment par l'Asie Centrale et le Caucase.



Autre constat, rien que pour le Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis et le Qatar combinent déjà à eux seuls pratiquement la moitié de la flotte d'avions commerciaux de la région. Ces appareils figurent parmi les mieux équipés en termes d'innovations cabine, aussi bien du côté des systèmes de divertissement (IFE) qu'en connectivité. D'ailleurs, tous les gros-porteurs livrés ces dernières années dans les pays du Golfe disposent déjà d'une liaison satellitaire à large bande, alors même que la constellation Global Xpress d'Inmarsat monte en puissance, elle-même bientôt suivie d'Iridium NEXT.



Cette tendance va s'amplifier dans toute la région au cours des prochaines années et il est déjà certain que la connectivité sera l'un des grands thèmes du salon AIME.



Le secteur de la maintenance aéronautique est également en forte croissance dans la région, porté par l'augmentation de la flotte (+7% par an). La logique est imparable et Dubaï compte bien évidemment poursuivre son élan avec de gigantesques investissements prévus sur la plateforme aéroportuaire de Dubai South (Jebel Ali), à l'instar de l'Aviation District qui vise à attirer des industriels de l'aéronautique (OEM) à partir de 2020.



L'industrie aéronautique française a d'ailleurs bien l'intention de prendre une belle part du gâteau, à l'image du seul et unique pavillon national présent aux salons AIME et MRO Middle East. On l'aura compris, les projets ne manquent pas et Dubaï est sans doute l'endroit où il faudra être dans les prochaines années.